Нужен дизайнер на постоянную работу. Дизайн от визиток до наружной рекламы, изготовление макетов для газеты. Нагрузка 50 - 100 макетов в месяц
Обложка для "коробки" по продаже услуг
Обложка будет использоваться в журнале. "Коробка" для продажи услуги по экологической проверке помещений (в первую очередь квартир). Проверки проводятся на наличие радиации, паров ртути, электромагнитного и шумового загрязнения и т.д.
Название компании и "коробки" - Шкала угроз
Сфера деятельности: Безопасность
"Коробка" должна выглядеть солидно (продажа услуги предполагается осуществлять при продаже квартиры). При этом дизайн должен вызывать определенные опасения за безопасность жилья и побуждал купить услугу.
Жду предложений по цене, результат нужен не познее чем через неделю!
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