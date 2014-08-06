Обложка для "коробки" по продаже услуг

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт17 заявок242 просмотра

Обложка будет использоваться в журнале. "Коробка" для продажи услуги по экологической проверке помещений (в первую очередь квартир). Проверки проводятся на наличие радиации, паров ртути, электромагнитного и шумового загрязнения и т.д.

Название компании и "коробки" - Шкала угроз

Сфера деятельности: Безопасность

"Коробка" должна выглядеть солидно (продажа услуги предполагается осуществлять при продаже квартиры). При этом дизайн должен вызывать определенные опасения за безопасность жилья и побуждал купить услугу.

Жду предложений по цене, результат нужен не познее чем через неделю!

11 лет назад
big_bosss
Денис 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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