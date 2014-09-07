Хорошая работа за адекватные деньги! + Удовольствие от качества!

Работаю быстро и качественно! Опыт работы с дизайном - 4 года. На этом сайте недавно, ранее работал на сайте Workzilla.ru Есть много хороших наработок, в том числе:

* дизайна сайтов;

* логотипов;

* визиток;

* банеров и флэш банеров.

Сделаю вам самый лучший, креативный дизайн с учетом всех ваших пожеланий + доработки, даже после завершения заказа.

Порядок работы:

1. Заказчик назначает меня исполнителем;

2. Предоставлю 5-7 вариантов лого для выбора ( тоже касается и визиток).

3. Исходники после оплаты.

Работаю и с растром и с вектором. Смотрите мои работы! Всего самого наилучшего!

Портфолио: http://54.228.181.242/livefiles/705548/1403591959205/Портфолио.jpg и тут https://www.weblancer.net/users/big_bosss/portfolio/