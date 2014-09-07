Хорошая работа за адекватные деньги! + Удовольствие от качества!
Работаю быстро и качественно! Опыт работы с дизайном - 4 года. На этом сайте недавно, ранее работал на сайте Workzilla.ru Есть много хороших наработок, в том числе:
* дизайна сайтов;
* логотипов;
* визиток;
* банеров и флэш банеров.
Сделаю вам самый лучший, креативный дизайн с учетом всех ваших пожеланий + доработки, даже после завершения заказа.
Порядок работы:
1. Заказчик назначает меня исполнителем;
2. Предоставлю 5-7 вариантов лого для выбора ( тоже касается и визиток).
3. Исходники после оплаты.
Работаю и с растром и с вектором. Смотрите мои работы! Всего самого наилучшего!
Портфолио: http://54.228.181.242/livefiles/705548/1403591959205/Портфолио.jpg и тут https://www.weblancer.net/users/big_bosss/portfolio/
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!