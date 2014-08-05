Сделать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт7 заявок230 просмотров

Разработать креативный логотип. Смысл логотипа (картинки) - Новогодний Фестиваль New Year Dream (самое звездное событие новогодней и праздничной индустрии в Москве).

Отвечу только приславшим примеры работ!

Порядок работы: 1. прислать 5-6 абсолютно РАЗНЫХ вариантов;

2. доработать выбранный мной;

3. поправки после доработки;

4. прислать готовый вариант.

ТРЕБОВАНИЯ Общий стиль: креативный, современный, праздничный.

Нестандартный подход к Новому году - без привычных снежинок, снеговиков, елок, свечек, сочетания красного и заленого и т.д.

Текст на логотипе - New Year Dream

Пример работы по прошедшему мероприятию - прикреплен.

Результат: файл JPEG + исходник для редактирования. Скинуть в чат и на почту.

Бюджет 2000р

11 лет назад
big_bosss
Денис 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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