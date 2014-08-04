Нужен логотип для интернет-магазина наклеек для коллекционеров. Фон обязательно должен быть белым. Логотип состоит из двух слов, одно слово должно располагаться под другим и шрифт и написание должны отличаться у этих двух слов. Формат предоставления: ...
Требуются дизайнеры
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. На постоянной основе предлагаю работу по созданию логотипов.
Для проэкта требуется 3 дизайнера.
Требование к дизайнеру:
- любить свою работу.
- работать будем в Adobe illustrator
- постоянно быть на связи в рабочие дни, о выходных договоримся.
- быть терпеливым и уметь общаться с клиентами.
- иметь хорошее портфолио.
- любить свою работу.
Подробности в ЛС.
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