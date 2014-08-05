Сайту - интернет магазину требуется сделать логотип, 3 баннера в слайдер, и цвет для меню подобрать чтобы гармонично смотрелось с логотипом. В общем сейчас магазин вот такой - http://vaginax.ru и это эксперимент поэтому я неготов ...
Дизайн лого/таблички
ТЗ:
1/ Возможность "подогнать" под размер 180х80 (соблюдайте примерно такие пропорции)
2/ логотип состоит из надписи и графического изображения (порядок не важен, предложите свои варианты)
3/ глядя на логотип понятно, чем занимается компания - ремонтом и строительством квартир, офисов и помещений
4/ читабельная надпись ПРОФ РЕМОНТ (все заглавными). В две или в одну строчку - не принципиально. Главное, чтобы лого не занимал больше места на сайте в ширину, чем сейчас
5/ из графического изображения нужно сделать понятный, ясный favicon.
Пример: https://www.dropbox.com/s/m10bmw0f706xewa/favicon-toplivo.png
Компания занимается дизельным топливом.
6/ Логотип нужен в 2-х цветовых гаммах: 1/ под сайт и 2/ вторая цветовая гамма обсуждается. Второй вариант для таблички.
7/ Лого должен быть стильным (без адского креатива пожалуйста :), солидным и внушать доверие, потому что визуальный ряд в первые секунды нахождения на сайте важен.
Будьте готовы предложить несколько вариантов (хотя чаще утверждаем первый)
Ссылку на сайт (и тот лого, что есть сейчас) могу прислать по требованию.
Жду ваши идеи/наброски.
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