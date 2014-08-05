Дизайн лого/таблички

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок255 просмотров

ТЗ:

1/ Возможность "подогнать" под размер 180х80 (соблюдайте примерно такие пропорции)

2/ логотип состоит из надписи и графического изображения (порядок не важен, предложите свои варианты)

3/ глядя на логотип понятно, чем занимается компания - ремонтом и строительством квартир, офисов и помещений

4/ читабельная надпись ПРОФ РЕМОНТ (все заглавными). В две или в одну строчку - не принципиально. Главное, чтобы лого не занимал больше места на сайте в ширину, чем сейчас

5/ из графического изображения нужно сделать понятный, ясный favicon.

Пример: https://www.dropbox.com/s/m10bmw0f706xewa/favicon-toplivo.png

Компания занимается дизельным топливом.

6/ Логотип нужен в 2-х цветовых гаммах: 1/ под сайт и 2/ вторая цветовая гамма обсуждается. Второй вариант для таблички.

7/ Лого должен быть стильным (без адского креатива пожалуйста :), солидным и внушать доверие, потому что визуальный ряд в первые секунды нахождения на сайте важен.

Будьте готовы предложить несколько вариантов (хотя чаще утверждаем первый)

Ссылку на сайт (и тот лого, что есть сейчас) могу прислать по требованию.

Жду ваши идеи/наброски.

11 лет назад
leadguru
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Евгения предложила несколько вариантов на выбор. Ее идеи наиболее соответствовали тематики компании. В итоге сделали в нескольких вариантах. Рекомендую!
Спасибо, Александр за приятную работу! ТЗ ясно, всегда на связи! Оплата своевременная! С удовольствием продолжу работу еще. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад