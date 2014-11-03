Лого для веб-сайта и приложения

Необходимо разработать лого для вебсайта: картинка плюс текст(custom font). Есть достаточно точное представление о конечном результате.

Требования:

* пример лого на сайте: https://atom.io/, https://podio.com/, http://fusionads.net/

* мягкий вектор.

* формат: иллюстратор

* сроки: до 3-4 рабочих дней после постановки задачи

* примечание к стилю: Лого должно соотвествовать веб-сайту, кот. будет выполнен на основе стиля bootstrap и/или purecss.

Детали при постановке задачи: Skype или Hangouts. Постановка задачи формальная - в виде документа и материалов.

Если выполнение задачи понравиться - с удовольствием продолжу сотрудничество в других проектах.