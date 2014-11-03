Лого для веб-сайта и приложения

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен32 заявки398 просмотров

Необходимо разработать лого для вебсайта: картинка плюс текст(custom font). Есть достаточно точное представление о конечном результате.

Требования:

* пример лого на сайте: https://atom.io/, https://podio.com/, http://fusionads.net/

* мягкий вектор.

* формат: иллюстратор

* сроки: до 3-4 рабочих дней после постановки задачи

* примечание к стилю: Лого должно соотвествовать веб-сайту, кот. будет выполнен на основе стиля bootstrap и/или purecss.

Детали при постановке задачи: Skype или Hangouts. Постановка задачи формальная - в виде документа и материалов.

Если выполнение задачи понравиться - с удовольствием продолжу сотрудничество в других проектах.

Bootstrap
11 лет назад
YLZ
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$100
4 дня
Рекомендую. Профессионально. Главное дать возможность проявить себя дизайнеру! Очень приятно работать.
Очень хороший заказчик, приятное общение, четкая постановка задач и своевременная оплата. Спасибо за доверие и оценку выполненной работы, буду рада сотрудничеству над новыми проектами.

Заявки фрилансеров

juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад

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