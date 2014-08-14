Добрый день, существует дизайн, к нему нужен качественно разработанный логотип, который будет подходить под тематику сайта. Макет дизайна сброшу тем, кого работы мне понравятся больше всего. Цена - 500 грн Сроки - ...
Содание логотипа для женского сайта
Всем хорошего дня! Требуется разработать логотип для женского информационного ИНТЕРЕТ портала, аудитория 20-45. В лого должны присутствовать название BESTWOM.RU и слоган ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ
Ассоциации: современая, спортивная, деловая и т.д. Без особых рюшечек)) Стильно!
Всем спасибо! и успехов!
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