Содание логотипа для женского сайта

Спасибо Эльшану за творческий подход! На наш конкурс он представил несколько вариантов, одним из первых, т.е. свои идеи. МНогие последующие участники явно заимствовали что-то от первопретендентов))))) В следующий раз сэкономим и обратимся без конкурса, сразу напрямую к Эльшану!!!)) Рекомендую!