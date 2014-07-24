3Meu_ropblHbl4

Глеб 3Meu_ropblHbl4

 
42 годаРоссия/Энгельс
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Отзывы заказчиков
dmitry_88
Дмитрий 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип для анти-кафе
ВЫыполнено на отлично!!! Идея воплощена!!!
Отличный заказчик. Рекомендую к совместной работе
Ответный отзыв
naskay
Ольга 
52 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Содание логотипа для женского сайта
Конкурсный вариант лого понравился. По одной Работе судить сложно но мне кажется - очень стильный дизайнер в ближайшем будущем . рекомендую
Очень приятный и ответственный человек. Рад был работать совместно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
sprite3d
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
34 отзыва
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип по продаже люстр, светильников и т.д.
Глеб одним из первых предоставил макет- который без правок принял заказчик! один из достойнеших! спасибо!
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
3 отзыва
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга