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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
9 лет назад
ВЫыполнено на отлично!!! Идея воплощена!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую к совместной работе
$30
10 баллов
9 лет назад
Конкурсный вариант лого понравился. По одной Работе судить сложно но мне кажется - очень стильный дизайнер в ближайшем будущем . рекомендую
Ответный отзыв
Очень приятный и ответственный человек. Рад был работать совместно. Рекомендую к сотрудничеству.
$50
10 баллов
9 лет назад
Глеб одним из первых предоставил макет- который без правок принял заказчик! один из достойнеших! спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Рекомендую к сотрудничеству.
Логотипы и Знаки
3 отзыва
$1/час
от $1от 2 дней
нет рейтинга