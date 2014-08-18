Логотип сервиса по изготовлению печатных плат

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок1564 просмотра
#1$50

Необходимо разработать логотип сервиса по изготовлению печатных плат. Сайт пока что в разработке. Доменное имя будет megaPCB [точка] com

Требования к логотипу:

1. Соответствие тематике разработки и проектирования печатных плат. Т.е. основное ключевое слово/элемент: "ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА"

2. Без перегруженности по цветам. Т.е. не нужно использовать 20 разных цветов.

3. Лого и элементы с клипартов буду отсекать сразу. Опыт у меня в этом не первый десяток лет. Только hand made. Лого будет регистрироваться в дальнейшем как товарный знак.

4. Логотип будет использоваться только на сайте. Ни в каких физических продуктах, визитках, открытках, календариках и т.п. применения не планируется.

5. При публикации превью учтите вышестоящий пункт, т.к. на визитках, с теснением, тенью, и др. визуальными эффектами даже плохому лого можно придать хороший вид. Поэтому превью публикуйте только на однородном фоне, как есть.

6. На выходе — векторный формат. Если используется нестандартный шрифт для надписи, то прикрепите файл шрифта.

11 лет назад
taliban777
Анатолий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

stulgin
50 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
11 лет назад
#1
Профессиональный подход. Что касается коммуникации, то есть небольшие проблемы, но в целом достойно
Чёткое ТЗ, минимум доработок, мгновенная оплата - такой заказчик, мечта фрилансера!!!

Заявки фрилансеров

stulgin
50 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
11 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Нужно грамотно создать логотип компании в кореле

    $100

    необходимо сделать красивый цветной логотип для компании в Coral Draw, для дальнейшего использовании его в деятельности предприятия. в картинке должен присутствовать Кремль на горе(возвышенности), который стоит на стыке двух рек. прикладываю изображения для основы.

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка логотипа для ГК "КРЕДО"

    $60

    Здравствуйте! Требуется разработать логотип ООО «Группа Компаний „КРЕДО“ (CREDO Company Group Llc). Также хотелось бы увидеть как данный Лого будет выглядеть на футболке, визитке, бланке… В последующем будут разрабатываться элементы корпоративного стиля ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется разработка логотипа

    $562

    Всем добрый день, есть проект - разработать логотип для строительной компании. Запускаем проект для строительной компании с хорошим бюджетом. Нужен качественный и запоминающийся логотип. Прикладывайте ссылки на подобные логотипы. ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка логотипа для магазина ткани

    $250

    Требуется разработать логотип для магазина тканей. Название - Kangastuudio, что дословно переводится как студия ткани. Требования к дизайну: чистота, простота и "легкочитаемость". Цветовые предпочтения: черно/белый, возможно использовать другие цвета, но опять же ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип для фотографа

    $100

    Добрый день! Нужен логотип для фотографа. Специализация - детская и семейная фотосъемка. Логотипы, которые нравятся: http://lp.gophotobooth.ru http://za-ramkami.ru Заполню ваш бриф.

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нейминг для бренда видеоэлектроники

    $100

    Требуется разработать имя бренда, под которым будут выпускаться экшн-камеры. Основные требования: 1) Название на английском языке. Название бренда должно указывать на его западное происхождение. 2) Уникальное мировое имя. В ходе работы необходима проверка ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо разработать логотип

    $50

    Необходимо разработать логотип для сайта (интернет-магазин). Продукция: профессиональная и лечебная косметика для волос. Название: MEDHAIR ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ВОЛОС или MEDHAIR. Логотип должен быть в ...

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад