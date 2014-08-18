# 1 — $ 50

Необходимо разработать логотип сервиса по изготовлению печатных плат. Сайт пока что в разработке. Доменное имя будет megaPCB [точка] com

Требования к логотипу:

1. Соответствие тематике разработки и проектирования печатных плат. Т.е. основное ключевое слово/элемент: "ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА"

2. Без перегруженности по цветам. Т.е. не нужно использовать 20 разных цветов.

3. Лого и элементы с клипартов буду отсекать сразу. Опыт у меня в этом не первый десяток лет. Только hand made. Лого будет регистрироваться в дальнейшем как товарный знак.

4. Логотип будет использоваться только на сайте. Ни в каких физических продуктах, визитках, открытках, календариках и т.п. применения не планируется.

5. При публикации превью учтите вышестоящий пункт, т.к. на визитках, с теснением, тенью, и др. визуальными эффектами даже плохому лого можно придать хороший вид. Поэтому превью публикуйте только на однородном фоне, как есть.

6. На выходе — векторный формат. Если используется нестандартный шрифт для надписи, то прикрепите файл шрифта.