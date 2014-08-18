необходимо сделать красивый цветной логотип для компании в Coral Draw, для дальнейшего использовании его в деятельности предприятия. в картинке должен присутствовать Кремль на горе(возвышенности), который стоит на стыке двух рек. прикладываю изображения для основы.
Логотип сервиса по изготовлению печатных плат
Необходимо разработать логотип сервиса по изготовлению печатных плат. Сайт пока что в разработке. Доменное имя будет megaPCB [точка] com
Требования к логотипу:
1. Соответствие тематике разработки и проектирования печатных плат. Т.е. основное ключевое слово/элемент: "ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА"
2. Без перегруженности по цветам. Т.е. не нужно использовать 20 разных цветов.
3. Лого и элементы с клипартов буду отсекать сразу. Опыт у меня в этом не первый десяток лет. Только hand made. Лого будет регистрироваться в дальнейшем как товарный знак.
4. Логотип будет использоваться только на сайте. Ни в каких физических продуктах, визитках, открытках, календариках и т.п. применения не планируется.
5. При публикации превью учтите вышестоящий пункт, т.к. на визитках, с теснением, тенью, и др. визуальными эффектами даже плохому лого можно придать хороший вид. Поэтому превью публикуйте только на однородном фоне, как есть.
6. На выходе — векторный формат. Если используется нестандартный шрифт для надписи, то прикрепите файл шрифта.
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