Требуется разработать имя бренда, под которым будут выпускаться экшн-камеры. Основные требования: 1) Название на английском языке. Название бренда должно указывать на его западное происхождение. 2) Уникальное мировое имя. В ходе работы необходима проверка ...
Нарисовать простенькое лого
Необходимо нарисовать (сделать) простенькое лого с применением готовых решений иконок и тп.
Срок - сегодня - завтра.
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