Создание логотипа

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Завершен21 заявка189 просмотров

Нужно ПРИДУМАТЬ и красиво реализовать логотип. Элементы логотипа: доменное имя проекта и круги RGB (типа https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8hAE4tkXXsNwJM&tbnid=2na8YoFJAirkdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.karlson-e.ru%2Fhelper%2FRGB.html&ei=LSbUU6PBBaLNygOd-oHYBA&bvm=bv.71778758,d.bGQ&psig=AFQjCNH-Y3hBPwl6mh_gGp2NNMDjQIDalQ&ust=1406498729597602) но с каким-то пространственным искажением... Шрифт написания доменного имени - выбран.

11 лет назад
fitbeat
Виктор 
51 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Ingwer
Инна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Инна реально молодец! Готова работать с клиентом, не переживая о количестве переработок. В моём случае - было довольно сложное задание: В рамках существующей идеи "сделайте мне красиво". Инна справилась прекрасно! Рекомендую!
Хороший заказчик, знает что ему надо и четко ставит задачу. Оплата произведена сразу по факту исполнения. Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

Ingwer
Инна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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