Необходимо разработать логотип сувенирного магазина (сетевого). Магазин нацелен на иностранных туристов, приезжающих в Россию. Название ushanka (ушанка)
Создание логотипа
Нужно ПРИДУМАТЬ и красиво реализовать логотип. Элементы логотипа: доменное имя проекта и круги RGB (типа https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8hAE4tkXXsNwJM&tbnid=2na8YoFJAirkdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.karlson-e.ru%2Fhelper%2FRGB.html&ei=LSbUU6PBBaLNygOd-oHYBA&bvm=bv.71778758,d.bGQ&psig=AFQjCNH-Y3hBPwl6mh_gGp2NNMDjQIDalQ&ust=1406498729597602) но с каким-то пространственным искажением... Шрифт написания доменного имени - выбран.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен простой логотип для сайта. Пример прикрепляю. Пишите цены.Логотипы и Знаки18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $75
Всем доброго времени суток. Юной и очень позитивно настроенной компании требуется такой же позитивный и нестандартный логотип. Конкурс подходит всем, кто любит проявлять творческие идеи при создании логотипов, а не ориентироваться на ...Завершен11 лет назад
- $5
Нужно для сайта красивый логотип размером 572х128 текст на неём Домен - Моментальные покупкиЗавершен11 лет назад
- $50
Ресурс- услуги по гипнотерапии( гипнозу). Сроки: до 10 дней. Актуально: 1. Лого 2. Дизайн шапки сайта ...Завершен11 лет назад
- $100
Необходима разработка логотипа для Всеукраинской благотворительной организации "Позитивные женщины". Информация об организации и существующий логотип здесь http://women-union.org.ua/ Главные требования к логотипу: простота и лаконичность. К цвету привязки пока нет - мы планируем ...Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте, необходимо придумать логотип для организации. Наше название «Дом панды» Дом панды – это место для детей. Наша компания – это мастерская ручной работы и мини отель для детей. В этом месте ребенок ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Всем добрый день, есть проект - разработать фирменный стиль для строительной компании, есть только логотип, но он никуда не годиться. Подробного ТЗ пока нет. - Обязательно начинайте свое сообщение с +1, если не ...Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $29
Нужно создать логотип для фирмы занимающейся продажей автозапчастей для иномарок. название фирмы standart-parts - автозапчасти для иномарок Домен сайта www.standart-parts.ru предоставить 7 вариантов логотипа для выбора. цвета синий,красный,белый ...Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт11 лет назад