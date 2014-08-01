Логотип для компании

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок2214 просмотров
#1$75

Всем доброго времени суток.

Юной и очень позитивно настроенной компании требуется такой же позитивный и нестандартный логотип.

Конкурс подходит всем, кто любит проявлять творческие идеи при создании логотипов, а не ориентироваться на кого-то или же просто в очередной раз создавать нетленную классику, которая никого не зацепит.

Желаем вам ярких идей =)

11 лет назад
sun462008
Елена 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Победитель конкурса

kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 часа назад
11 лет назад
#1
Ирина, спасибо большое за ваше видение нашего логотипа. Очень понравилось, что самое главное - обошлись вообще без правок. :)
Спасибо Елене за интересный и позитивный конкурс! Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 часа назад
11 лет назад
#1
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Логотипы и Знаки

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