Логотип для компании

# 1 — $ 75

Всем доброго времени суток.

Юной и очень позитивно настроенной компании требуется такой же позитивный и нестандартный логотип.

Конкурс подходит всем, кто любит проявлять творческие идеи при создании логотипов, а не ориентироваться на кого-то или же просто в очередной раз создавать нетленную классику, которая никого не зацепит.

Желаем вам ярких идей =)