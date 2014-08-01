Нужно для сайта красивый логотип размером 572х128 текст на неём Домен - Моментальные покупки
Логотип для компании
Всем доброго времени суток.
Юной и очень позитивно настроенной компании требуется такой же позитивный и нестандартный логотип.
Конкурс подходит всем, кто любит проявлять творческие идеи при создании логотипов, а не ориентироваться на кого-то или же просто в очередной раз создавать нетленную классику, которая никого не зацепит.
Желаем вам ярких идей =)
Победитель конкурса
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