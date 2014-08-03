Логотип

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Завершен17 заявок252 просмотра

1. Строго оригинальный логотип, с обыгрываем 2xMedia или ДваждыМедиа;

2. Ярко (по цветовой гамме), с минимальным количеством теней и объема (ближайший ориентир iOS 7 и Android L);

3. Ключевой критерий на выходе: запоминающийся, яркий, современный и толикой креатива.

Срок: до 3х дней. Прошу указывать прайс.

AndroidiOS
11 лет назад
Esemyanov
Егор 
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

dm-web
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$25
2 дня
Отличный дизайнер! Сроки, качество, цены - все в норме! +++
Все отлично. Обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

dm-web
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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