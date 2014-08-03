Требуется создать логотип для CPA-партнерки. Название компании AdWood. Здесь пример главной страницы сайта: http://goo.gl/nS3zeG и на месте будущего логотипа там сейчас стоит найденная картинка в интернете (для наглядности). На логотипе должно быть дерево: ...