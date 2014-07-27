Для сайта нужно сделать логотип. Логотип простой - название гостиницы на русском и английском языке. Текстовку логотипа и его содержание прикреплено файлом. Логотип должен иметь прозрачный фон. Логотип будет размещен на ...
Логотип финансовой тематики
Требуется придумать и реализовать логотип финансовой тематики.
Откройте файл из вложения, что бы посмотреть необходимые размеры и окружение (вместо надписи SmartPHPAdmin).
Логотип должен смотреться неброско и иметь прямоугольную форму.
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