Логотип на сайт гостиницы в виде названия

Для сайта нужно сделать логотип.

Логотип простой - название гостиницы на русском и английском языке.

Текстовку логотипа и его содержание прикреплено файлом.

Логотип должен иметь прозрачный фон.

Логотип будет размещен на сайте: (адрес набивать руками, или удалить пробелы) в том месте, где сейчас другой. Интересует бюджетное выполнение задания. В заявке указывайте цену пожалуйста. Нужно быстро и не дорого.