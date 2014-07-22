Логотип на сайт гостиницы в виде названия

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Закрыт7 заявок756 просмотров

Для сайта нужно сделать логотип.

Логотип простой - название гостиницы на русском и английском языке.

Текстовку логотипа и его содержание прикреплено файлом.

Логотип должен иметь прозрачный фон.

Логотип будет размещен на сайте: (адрес набивать руками, или удалить пробелы) в том месте, где сейчас другой. Интересует бюджетное выполнение задания. В заявке указывайте цену пожалуйста. Нужно быстро и не дорого.

11 лет назад
closeca
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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