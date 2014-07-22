Логотип для интернет-магазина спортэкипировки

# 1 — $ 50

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

Необходимо создание логотипа для спортивного интернет-магазина.

У нас предстоит расширение ассортимента (добавится экипировка для других видов спорта) и смена дизайна сайта, поэтому необходим новый логотип для нашей компании.

Наш сайт: fintshop.com

Новый дизайн сайта: new.fintshop.com

В логотипе обязательно использование названия "fintshop".

Логотип должен вызывать доверие у профессиональных спортсменов (футболистов, хоккеистов, атлетов, бойцов и др.). Предпочтения в цветовой гамме нет, желательно использование спокойных тонов.

Слоган нашего интернет-магазина: "Мы делаем спорт красивым!"

Также прошу учесть:

- логотип будет использоваться в наших видео-роликах. Будет замечательно, если представленный логотип будет возможность анимировать для заставки в роликах.

- логотип в дальнейшем будет использоваться в фирменных бланках, визитках и пр.