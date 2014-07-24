AdWood. Разработать логотип.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт16 заявок1848 просмотров
#1$50

Требуется создать логотип для CPA-партнерки. Название компании AdWood. Здесь пример главной страницы сайта: http://goo.gl/nS3zeG и на месте будущего логотипа там сейчас стоит найденная картинка в интернете (для наглядности).

На логотипе должно быть дерево: массивное и крепкое, олицетворяющее стойкость и силу компании. Ствол дерева может выглядеть в форме человечка (это по задумке вебмастер, который протягивает руки вверх - ему хорошо и он неплохо зарабатывает), а крона дерева - это лиды (клиенты), которых он привлекает в партнерскую сеть, получая вознаграждение.

Логотип должен быть простым, но нести в себе смысл.

Естественно хочется зеленого цвета.

Креатив приветствуется! Но помните, что логотип должен ориентироваться на тематику CPA-бизнеса.

Будем рады Вашим предложениям и Вашим вариантам.

11 лет назад
johnny_invest
Джон 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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