AdWood. Разработать логотип.

# 1 — $ 50

Требуется создать логотип для CPA-партнерки. Название компании AdWood. Здесь пример главной страницы сайта: http://goo.gl/nS3zeG и на месте будущего логотипа там сейчас стоит найденная картинка в интернете (для наглядности).

На логотипе должно быть дерево: массивное и крепкое, олицетворяющее стойкость и силу компании. Ствол дерева может выглядеть в форме человечка (это по задумке вебмастер, который протягивает руки вверх - ему хорошо и он неплохо зарабатывает), а крона дерева - это лиды (клиенты), которых он привлекает в партнерскую сеть, получая вознаграждение.

Логотип должен быть простым, но нести в себе смысл.

Естественно хочется зеленого цвета.

Креатив приветствуется! Но помните, что логотип должен ориентироваться на тематику CPA-бизнеса.

Будем рады Вашим предложениям и Вашим вариантам.