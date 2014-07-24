Здравствуйте коллеги! Всем доброго времени суток и хорошего настроения! На первом этапе проекта необходимо разработать новый логотип, для молодого и динамично развивающегося агентства недвижимости. Дизайнеру, победившему в ...
AdWood. Разработать логотип.
Требуется создать логотип для CPA-партнерки. Название компании AdWood. Здесь пример главной страницы сайта: http://goo.gl/nS3zeG и на месте будущего логотипа там сейчас стоит найденная картинка в интернете (для наглядности).
На логотипе должно быть дерево: массивное и крепкое, олицетворяющее стойкость и силу компании. Ствол дерева может выглядеть в форме человечка (это по задумке вебмастер, который протягивает руки вверх - ему хорошо и он неплохо зарабатывает), а крона дерева - это лиды (клиенты), которых он привлекает в партнерскую сеть, получая вознаграждение.
Логотип должен быть простым, но нести в себе смысл.
Естественно хочется зеленого цвета.
Креатив приветствуется! Но помните, что логотип должен ориентироваться на тематику CPA-бизнеса.
Будем рады Вашим предложениям и Вашим вариантам.
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