логотип для фирмы Единая Служба Такси номер тел.: 510 510
Новый логотип для агентства недвижимости
Здравствуйте коллеги! Всем доброго времени суток и хорошего настроения!
На первом этапе проекта необходимо разработать новый логотип, для молодого и динамично развивающегося агентства недвижимости. Дизайнеру, победившему в конкурсе, будет поручена разработка полноценного фирменного стиля компании. Применение: основной сайт и его сателлиты, визитки, фирменные бланки, буклеты, листовки, папки..
Очень приветствуется, участие в конкурсе исполнителей специализирующихся на разработке логотипов и фирменных стилей, а так же оперативность. Конкурс может быть завершен раньше установленного срока, в случае если появится работа устроившая заказчика.
Ждем интересных и креативных идей! Подробности ТЗ в приложении. Заранее благодарим всех ребят, за работы и участие в конкурсе!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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