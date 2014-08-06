Новый логотип для агентства недвижимости

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок3043 просмотра
#1$100

Здравствуйте коллеги! Всем доброго времени суток и хорошего настроения!

На первом этапе проекта необходимо разработать новый логотип, для молодого и динамично развивающегося агентства недвижимости. Дизайнеру, победившему в конкурсе, будет поручена разработка полноценного фирменного стиля компании. Применение: основной сайт и его сателлиты, визитки, фирменные бланки, буклеты, листовки, папки..

Очень приветствуется, участие в конкурсе исполнителей специализирующихся на разработке логотипов и фирменных стилей, а так же оперативность. Конкурс может быть завершен раньше установленного срока, в случае если появится работа устроившая заказчика.

Ждем интересных и креативных идей! Подробности ТЗ в приложении. Заранее благодарим всех ребят, за работы и участие в конкурсе!

11 лет назад
sormat
Тимур 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победитель конкурса

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад
#1
Коллектив нашей компании и я как заказчик в частности, от души благодарим Аллу за качественно выполненную работу! Это настоящий профессионал своего дела с большой буквы! Отдельное спасибо за железное терпение и за выполнение всех наших капризов! Алла без сомнения один из лучших исполнителей данного ресурса. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Благодарю Тимура за интересный конкурс, качественное сопровождение каждого этапа и выбор в победители. Комфортно работать, интересно общаться, оплата своевременная в полном объеме. Мои рекомендации к сотрудничеству. С уважением, Алла.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад
#1

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