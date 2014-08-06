Новый логотип для агентства недвижимости

# 1 — $ 100

Здравствуйте коллеги! Всем доброго времени суток и хорошего настроения!

На первом этапе проекта необходимо разработать новый логотип, для молодого и динамично развивающегося агентства недвижимости. Дизайнеру, победившему в конкурсе, будет поручена разработка полноценного фирменного стиля компании. Применение: основной сайт и его сателлиты, визитки, фирменные бланки, буклеты, листовки, папки..

Очень приветствуется, участие в конкурсе исполнителей специализирующихся на разработке логотипов и фирменных стилей, а так же оперативность. Конкурс может быть завершен раньше установленного срока, в случае если появится работа устроившая заказчика.

Ждем интересных и креативных идей! Подробности ТЗ в приложении. Заранее благодарим всех ребят, за работы и участие в конкурсе!