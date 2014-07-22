Доброго дня.

Нужно разработать логотип для сайта http://www.akirilli.ru/ в минималистичном стиле.

Цвета: черный, оттенки серого и сине-голубой как на сайте.​

Текст в логотипе "Инвестиционный Блог Кирилла Антоненкова".

Логотип может быть только текстовый или с иконкой.

Бюджет до 300 рублей, на сильные изыски не рассчитываю.