Разработка логотипа для магазина детских товаров

Работаю со Светланой уже на втором проекте. Оба логотипа были на высшем уровне. Довольна Светланой на все 100%. Всегда на связи, все правки выполнены грамотно, и в срок, понимает с первого слова. Спасибо Светлана за работу. Очень рекоммендую.