Лого для организации, мастерской для детей.

Здравствуйте, необходимо придумать логотип для организации.

Наше название «Дом панды»

Дом панды – это место для детей. Наша компания – это мастерская ручной работы и мини отель для детей. В этом месте ребенок всегда под присмотром и может проходить мастер классы, кружки для раннего развития и другие развлекательные занятия, а также это интернер портал с интересной и полезной информацией. Также наша организация занимается благотворительной деятельностью.

Мы видим логотип, довольно простым и добрым, возможно улыбчивым, тот логотип который будет легко узнаваться и запоминаться.

Логотип будет встречаться в рекламных объявлениях, на бигбордах, на футболках и других видах рекламы… Это будет Бренд. потому прошу изначально представить его на каком нибудь носители. Возможно благодаря вашей фантазии – появятся новые идеи.

Ждем с нетерпением ваших вариантов и набросков.