Логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт4 заявки228 просмотров

Необходим логотип. Мульт персонаж 3D, супер муха, выигравшая кубок. Наподобие Вжика из мультфильма «Чип и Дейл» но культурист. На груди у мухи футболка с надписью "СС", в низу шорты. Она держит обе руки вверх, показывая мышцы. В одной из рук кубок за первое место. Наличие крыльев необходимо.

При работе используем серые тона и цвета: #0080aa - основной (голубой), #f07601 (рыжий), отклонения по тональности цвета незначительные. Размер картинки 2000*2000px, формат PNG. Изображение должно быть равномерно квадратным.

11 лет назад
Artunela
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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