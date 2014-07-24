Требуется создание логотипа для вновь открывающегося агенства по продажам авиа, жд и пр.билетов Предположительное название "siptrans" Нравящиеся задумки на эту тему: http://www.litakom.com/ http://www.insmartclub.com/ http://www.megatrip.ru/
Логотип
Необходим логотип. Мульт персонаж 3D, супер муха, выигравшая кубок. Наподобие Вжика из мультфильма «Чип и Дейл» но культурист. На груди у мухи футболка с надписью "СС", в низу шорты. Она держит обе руки вверх, показывая мышцы. В одной из рук кубок за первое место. Наличие крыльев необходимо.
При работе используем серые тона и цвета: #0080aa - основной (голубой), #f07601 (рыжий), отклонения по тональности цвета незначительные. Размер картинки 2000*2000px, формат PNG. Изображение должно быть равномерно квадратным.
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