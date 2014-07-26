Нарисовать логотип

$5
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Завершен11 заявок141 просмотр

Нужно для сайта красивый логотип размером 572х128 текст на неём Домен - Моментальные покупки

11 лет назад
exompie
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад
$5
1 день
Работал с человеком, рисует отлично!
Четкое ТЗ, оплата моментальная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад

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