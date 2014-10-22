Здравствуйте, необходимо придумать логотип для организации. Наше название «Дом панды» Дом панды – это место для детей. Наша компания – это мастерская ручной работы и мини отель для детей. В этом месте ребенок ...
Лого и фирменный стиль для женской организации
Необходима разработка логотипа для Всеукраинской благотворительной организации "Позитивные женщины". Информация об организации и существующий логотип здесь http://women-union.org.ua/
Главные требования к логотипу: простота и лаконичность. К цвету привязки пока нет - мы планируем полный редизайн, поэтому цветовую гамму сможем обсуждать по ходу работы. Если в самом логотипе будет присутствовать название, то нужно его написать на трех языках: русском, украинском и английском.
На выходе необходим комплект PSD + HTML + JS.
За разработку логотипа оплата 50 USD, за разработку фирменного стиля (папка, фирменный бланк, двухсторонняя визитка) плюс еще 50 USD.
Оплата:
30% предоплата (после утверждения макетов)
70% - после выполнения работы
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