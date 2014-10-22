Лого и фирменный стиль для женской организации

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок236 просмотров

Необходима разработка логотипа для Всеукраинской благотворительной организации "Позитивные женщины". Информация об организации и существующий логотип здесь http://women-union.org.ua/

Главные требования к логотипу: простота и лаконичность. К цвету привязки пока нет - мы планируем полный редизайн, поэтому цветовую гамму сможем обсуждать по ходу работы. Если в самом логотипе будет присутствовать название, то нужно его написать на трех языках: русском, украинском и английском.

На выходе необходим комплект PSD + HTML + JS.

За разработку логотипа оплата 50 USD, за разработку фирменного стиля (папка, фирменный бланк, двухсторонняя визитка) плюс еще 50 USD.

Оплата:

30% предоплата (после утверждения макетов)

70% - после выполнения работы

HTMLJavaScript
11 лет назад
linamonkeyjazzz
Ярославская 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$100
5 дней
Наша организация сотрудничала с Инной во время разработки логотипа и корпоративного стиля. Работать с Инной легко, чувствует настроение, учитывает пожелания, делает все быстро и качественно. Мне приятно что я нашла в ней то, что хотела. Я уже посоветовала ее своей коллеге, и планирую обращаться еще. Рекомендую! :)
Рекомендую как отличного заказчика. Спасибо за приятное сотрудничество в проекте!

Заявки фрилансеров

xbonyx
31 год
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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