Лого и фирменный стиль для женской организации

Необходима разработка логотипа для Всеукраинской благотворительной организации "Позитивные женщины". Информация об организации и существующий логотип здесь http://women-union.org.ua/

Главные требования к логотипу: простота и лаконичность. К цвету привязки пока нет - мы планируем полный редизайн, поэтому цветовую гамму сможем обсуждать по ходу работы. Если в самом логотипе будет присутствовать название, то нужно его написать на трех языках: русском, украинском и английском.

На выходе необходим комплект PSD + HTML + JS.

За разработку логотипа оплата 50 USD, за разработку фирменного стиля (папка, фирменный бланк, двухсторонняя визитка) плюс еще 50 USD.

Оплата:

30% предоплата (после утверждения макетов)

70% - после выполнения работы