Разработка логотипа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт15 заявок178 просмотров

Необходимо разработать логотип сувенирного магазина (сетевого).

Магазин нацелен на иностранных туристов, приезжающих в Россию.

Название ushanka (ушанка)

11 лет назад
informa
Юлия 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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