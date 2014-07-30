Необходимо нарисовать логотип для сайта.

Состоит из названия компании и позиционирующей фразы под названием компании. Без рисунков и графики.

Как должно выглядеть - предоставлю пример. Необходимо всего лишь перерисовать, особо ничего придумывать не надо.

Бюджет - 500 рублей. Выбирать буду исходя из минимальной стоимости и скорости выполнения работы.

Оплата WMR.