Нарисовать логотип

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Завершен8 заявок126 просмотров

Нужен логотип для сайта оказывающего SEO услуги, продвижение сайта. Название сайта в файле.

Оплата вебмани wmr.

Пишите цену и сроки.

11 лет назад
safed
Ренат 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад
$5
1 день
Логотип нарисован в кратчайшие сроки. То что нужно!
Приятно было работать с Ренатом. Четкое тз, оплата моментальная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад

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