Есть психологический проект про психологию похудения. У проекта есть сайт. Сайту и проекту нужен логотип. Собственно, сайт: http://smartslim-psy.ru/ Логотип, который сейчас, неплох, но вызывает стойкие ассоциации с мусорной или ...
Нарисовать логотип
Нужен логотип для сайта оказывающего SEO услуги, продвижение сайта. Название сайта в файле.
Оплата вебмани wmr.
Пишите цену и сроки.
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