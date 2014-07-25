Сделать логотип

$50
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Закрыт12 заявок191 просмотр

Наша сайт 3dlady.ru

Новостной ресурс о 3d технологиях.Идеи для бизнеса.

Порядок работы:

1. прислать 7 абсолютно РАЗНЫХ вариантов;

2. доработать понравившыйся;

3. прислать готовый вариант.

Стиль современный или динамичный.

цвета.Зеленый, синий, красный, голубой, фиолетовый, темно-розовый.

Можно сочетание: темно-розовый синий, или фиолетовый зеленый.

Подробности в брифе

Цена 1000р

11 лет назад
big_bosss
Денис 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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