Нужно грамотно создать логотип компании в кореле

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт17 заявок228 просмотров

необходимо сделать красивый цветной логотип для компании в Coral Draw, для дальнейшего использовании его в деятельности предприятия. в картинке должен присутствовать Кремль на горе(возвышенности), который стоит на стыке двух рек. прикладываю изображения для основы.

11 лет назад
vaelasquezz
Александр 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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