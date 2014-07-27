Логотип для фотографа

$100
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Закрыт40 заявок227 просмотров

Добрый день!

Нужен логотип для фотографа.

Специализация - детская и семейная фотосъемка.

Логотипы, которые нравятся:

http://lp.gophotobooth.ru

http://za-ramkami.ru

Заполню ваш бриф.

11 лет назад
Oksana_gl
Оксана 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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