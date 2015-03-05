Создать логотип для сайта

$50
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Завершен28 заявок208 просмотров

Сайт bank-torg.ru, нужен простой, запоминающийся и классный логотип БАНК-ТОРГ.

11 лет назад
One2onelove
Антон 
41 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена, логотип устроил.
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

teddy_
Алла 
32 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
127 отзывов(-4)
11 лет назад

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