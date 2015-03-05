Необходимо нарисовать (сделать) простенькое лого с применением готовых решений иконок и тп. Срок - сегодня - завтра.
Создать логотип для сайта
Сайт bank-torg.ru, нужен простой, запоминающийся и классный логотип БАНК-ТОРГ.
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