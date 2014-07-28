Всем добрый день, есть проект - разработать логотип для строительной компании. Запускаем проект для строительной компании с хорошим бюджетом. Нужен качественный и запоминающийся логотип. Прикладывайте ссылки на подобные логотипы. ...
Разработка логотипа для ГК "КРЕДО"
Здравствуйте!
Требуется разработать логотип ООО «Группа Компаний „КРЕДО“ (CREDO Company Group Llc).
Также хотелось бы увидеть как данный Лого будет выглядеть на футболке, визитке, бланке…
В последующем будут разрабатываться элементы корпоративного стиля компании.
Основная сфера деятельности компании на сегодняшний день – строительство и проектирование.
Планируемые сферы деятельности:
1) Строительство;
2) Отделка магазинов, офисов, ресторанов, торговых центров;
3) Устройство инженерных коммуникаций;
4) Сложное строительство, усиление конструкций, реконструкция;
5) Поставка инженерного и климатического оборудования;
6) Реконструкция и реставрация зданий;
7) Проектирование и строительство чистых (в основном медицинских) помещений.
Основные требования к логотипу:
1) Логотип должен существовать в двух вариантах: полноцветный, красочный, и монохромный, „векторный“;
2) Логотип должен содержать название фирмы
3) „Простой“ вариант логотипа дожжен быть легко выполнимым на различных элементах, кружки, футболки, спецодежда, магниты, папки, металлические решетки и т.д., т.е. должен быть выполнен в максимально простых формах.
4) Некоторое подобие „европейскому“ строгому стилю. Стиль однозначно строгий.
5) Логотип должен быть ярким, строгим, „легким“, запоминающимся;
6) Из логотипа должно быть видно, что он принадлежит серьезной организации, которой можно и нужно доверять, репутация компании – ее основное «кредо». Строительная тематика в логотипе совершенно необязательна.
7) Хотелось бы видеть, что это все-таки группа компаний из лого;
8) Вариантность логотипа: т.е. лого должен быть как для отображения на Русском Языке, так и на английском;
9) Основные цвета логотипа предполагаются: красный, белый, черный, серебристый. НО: возможны и совершенно иные вариации (серебристо-синий, бело-зеленый, красно-белый и т.д.) – если будут свежие идеи, — то с удовольствием приму их.
Девиз компании: высокое качество с использованием самых современных технологий и в максимально короткие сроки
Также хотелось бы видеть предложения по слогану компании, по которому будет отдельное (дополнительное) поощрение.
Всем творческих идей!
Победитель конкурса
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