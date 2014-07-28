Разработка логотипа для ГК "КРЕДО"

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок2473 просмотра
#1$60

Здравствуйте!

Требуется разработать логотип ООО «Группа Компаний „КРЕДО“ (CREDO Company Group Llc).

Также хотелось бы увидеть как данный Лого будет выглядеть на футболке, визитке, бланке…

В последующем будут разрабатываться элементы корпоративного стиля компании.

Основная сфера деятельности компании на сегодняшний день – строительство и проектирование.

Планируемые сферы деятельности:

1) Строительство;

2) Отделка магазинов, офисов, ресторанов, торговых центров;

3) Устройство инженерных коммуникаций;

4) Сложное строительство, усиление конструкций, реконструкция;

5) Поставка инженерного и климатического оборудования;

6) Реконструкция и реставрация зданий;

7) Проектирование и строительство чистых (в основном медицинских) помещений.

Основные требования к логотипу:

1) Логотип должен существовать в двух вариантах: полноцветный, красочный, и монохромный, „векторный“;

2) Логотип должен содержать название фирмы

3) „Простой“ вариант логотипа дожжен быть легко выполнимым на различных элементах, кружки, футболки, спецодежда, магниты, папки, металлические решетки и т.д., т.е. должен быть выполнен в максимально простых формах.

4) Некоторое подобие „европейскому“ строгому стилю. Стиль однозначно строгий.

5) Логотип должен быть ярким, строгим, „легким“, запоминающимся;

6) Из логотипа должно быть видно, что он принадлежит серьезной организации, которой можно и нужно доверять, репутация компании – ее основное «кредо». Строительная тематика в логотипе совершенно необязательна.

7) Хотелось бы видеть, что это все-таки группа компаний из лого;

8) Вариантность логотипа: т.е. лого должен быть как для отображения на Русском Языке, так и на английском;

9) Основные цвета логотипа предполагаются: красный, белый, черный, серебристый. НО: возможны и совершенно иные вариации (серебристо-синий, бело-зеленый, красно-белый и т.д.) – если будут свежие идеи, — то с удовольствием приму их.

Девиз компании: высокое качество с использованием самых современных технологий и в максимально короткие сроки

Также хотелось бы видеть предложения по слогану компании, по которому будет отдельное (дополнительное) поощрение.

Всем творческих идей!

11 лет назад
lucky077
Никита 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
#1

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