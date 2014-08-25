есть цветной логотип в растровом формате необходимо перерисовать в вектор для печати 3 на 3 метра и больше
Разработка логотипа для магазина ткани
Требуется разработать логотип для магазина тканей.
Название - Kangastuudio, что дословно переводится как студия ткани.
Требования к дизайну: чистота, простота и "легкочитаемость". Цветовые предпочтения: черно/белый, возможно использовать другие цвета, но опять же придерживаясь основных требований к дизайну.
Если поможет, то дополнительная информация о стиле. В интерьере, упаковке и прочих элементах в основном используются белый, серый, коричневый и черный цвета. Все оформлено в рустикальном/винтажном/классическом (или как кто его называет) стиле.
Так как находимся в Эстонии, оплата по безналичному расчету или paypal.
Выбранный исполнитель
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