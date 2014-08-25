Разработка логотипа для магазина ткани

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен48 заявок277 просмотров

Требуется разработать логотип для магазина тканей.

Название - Kangastuudio, что дословно переводится как студия ткани.

Требования к дизайну: чистота, простота и "легкочитаемость". Цветовые предпочтения: черно/белый, возможно использовать другие цвета, но опять же придерживаясь основных требований к дизайну.

Если поможет, то дополнительная информация о стиле. В интерьере, упаковке и прочих элементах в основном используются белый, серый, коричневый и черный цвета. Все оформлено в рустикальном/винтажном/классическом (или как кто его называет) стиле.

Так как находимся в Эстонии, оплата по безналичному расчету или paypal.

11 лет назад
ryzhikprune
42 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад
$100
4 дня
Отличная работа и профессиональный подход.
Ольга четко сформулировала ТЗ, ответственно заполнила бриф на разработку. Внимательна к деталям, своевременно и в полном объеме оплатила работу. Благодарю за сотрудничество. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад

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