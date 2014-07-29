Необходимо разработать логотип сервиса по изготовлению печатных плат. Сайт пока что в разработке. Доменное имя будет megaPCB [точка] com Требования к логотипу: 1. Соответствие тематике разработки и проектирования печатных плат. Т.е. ...
Разработка дизайна логотипа.
Здравствуйте ! Всем доброго времени суток и хорошего настроения!
На первом этапе проекта необходимо разработать логотип, для молодого и перспективного дизайнера свадебных и вечерних платьев. В дальнейшем необходима будет разработка фирменного сайта. Применение: основной сайт и его сателлиты, визитки, фирменные бланки, реклама в журналах, прейсволы, буклеты, листовки, папки.
Очень приветствуется участие исполнителей специализирующихся на разработке логотипов и фирменных стилей, а так же оперативность. Проект может быть завершен раньше установленного срока, в случае если появится работа устроившая заказчика.
Ждем интересных и креативных идей! Подробности ТЗ в приложении. Заранее благодарим всех ребят, за работы и участие в конкурсе!
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