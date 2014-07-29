Разработка дизайна логотипа.

Здравствуйте ! Всем доброго времени суток и хорошего настроения!

На первом этапе проекта необходимо разработать логотип, для молодого и перспективного дизайнера свадебных и вечерних платьев. В дальнейшем необходима будет разработка фирменного сайта. Применение: основной сайт и его сателлиты, визитки, фирменные бланки, реклама в журналах, прейсволы, буклеты, листовки, папки.

Очень приветствуется участие исполнителей специализирующихся на разработке логотипов и фирменных стилей, а так же оперативность. Проект может быть завершен раньше установленного срока, в случае если появится работа устроившая заказчика.

Ждем интересных и креативных идей! Подробности ТЗ в приложении. Заранее благодарим всех ребят, за работы и участие в конкурсе!