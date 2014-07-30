1. Нужно в шапку сайта поставить картинку и текст с конкурсом. (точнее текст уже и картинка там, но надо, чтобы они в шапке стояли и было видно и можно было сделать репост записи).(группа http://vk.com/wedbenevento) - ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте ! Всем доброго времени суток и хорошего настроения! На первом этапе проекта необходимо разработать логотип, для молодого и перспективного дизайнера свадебных и вечерних платьев. В дальнейшем необходима будет разработка фирменного сайта. Применение: основной сайт ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Здравствуйте ! Всем доброго времени суток и хорошего настроения! На первом этапе проекта необходимо разработать логотип, для молодого и перспективного дизайнера свадебных и вечерних платьев. В дальнейшем необходима будет разработка фирменного сайта. Применение: ...Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$50
10 баллов
9 лет назад
Очень понравилось работать с Вероникой. Четко поставленная задача и своевременная оплата. Буду рада продолжить сотрудничество! Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличная работа, быстрый отзыв на комментарии клиента к заданию. Очень довольна работой. Огромное спасибо!!!