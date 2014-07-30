wedbenevento

Вероника wedbenevento

 
37 летРоссия/Кемерово
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Смена "шапки" в группе в ВК

    1. Нужно в шапку сайта поставить картинку и текст с конкурсом. (точнее текст уже и картинка там, но надо, чтобы они в шапке стояли и было видно и можно было сделать репост записи).(группа http://vk.com/wedbenevento) - ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип для дизайнера женской одежды

    $50

    Здравствуйте ! Всем доброго времени суток и хорошего настроения! На первом этапе проекта необходимо разработать логотип, для молодого и перспективного дизайнера свадебных и вечерних платьев. В дальнейшем необходима будет разработка фирменного сайта. Применение: основной сайт ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка дизайна логотипа.

    $100

    Здравствуйте ! Всем доброго времени суток и хорошего настроения! На первом этапе проекта необходимо разработать логотип, для молодого и перспективного дизайнера свадебных и вечерних платьев. В дальнейшем необходима будет разработка фирменного сайта. Применение: ...

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
liana-2012l
Лиана 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип для дизайнера женской одежды
Очень понравилось работать с Вероникой. Четко поставленная задача и своевременная оплата. Буду рада продолжить сотрудничество! Рекомендую!
Отличная работа, быстрый отзыв на комментарии клиента к заданию. Очень довольна работой. Огромное спасибо!!!
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