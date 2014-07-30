Мастерская кожаных изделий ручной работы

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Закрыт21 заявка192 просмотра

Нужно придумать название, логотип, разработать фирменный стиль для мастерской по производству кожаных изделий ручной работы.

11 лет назад
stevs
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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