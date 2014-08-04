Отрисовать лого в кореле и сменить подпись

Требуется отрисовать логотип в CorelDraw и Illustrator в текущем и в прикрепленном цветах на белом фоне (прозрачном) и изменить надпись, чтобы смотрелось гармонично:

1 строка: TESLA

2 строка: LIGHTING SOLUTIONS

Шрифт подобрать схожий и перевести в кривые с указанием использованного шрифта

Подробнее в картинке к проекту. Оплата по факту через Qiwi, WebMoney