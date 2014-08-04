Отрисовать лого в кореле и сменить подпись

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок301 просмотр

Требуется отрисовать логотип в CorelDraw и Illustrator в текущем и в прикрепленном цветах на белом фоне (прозрачном) и изменить надпись, чтобы смотрелось гармонично:

1 строка: TESLA

2 строка: LIGHTING SOLUTIONS

Шрифт подобрать схожий и перевести в кривые с указанием использованного шрифта

Подробнее в картинке к проекту. Оплата по факту через Qiwi, WebMoney

CorelDRAW
11 лет назад
antonstepanin
Степанин 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

S-Designs
48 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Игорь является мастером своего дела, отличное качество работы. Быстрое выполнение проекта очень понравилось.
Все прошло быстро, слажено и конкретно. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

S-Designs
48 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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