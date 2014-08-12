Логотип сервисного центра

# 1 — $ 50

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ: сервисный центр (ноутбуки, планшеты, телефоны), софт

Нужен двух- трехцветный (два оттенка синего или два оттенка синего + серый) логотип – изображение геккона. Логотип должен смотреться хорошо как с названием, так и без него.

Логотип будет использоваться на сайте, визитках, бланках, рекламе. При выставлении превью, убедительная просьба, не перебарщивать с визуальными эффектами (тень, тиснение и т.п.), лучше их вообще не использовать. Изображение на однородном фоне – обязательно.

ФОРМАТ: вектор (cdr)

Название и полное описание задания в приложенном файле.