Нужно нарисовать логотип для сайта. Краткое ТЗ в приложении. Желательно оплата на карту по Украине, но возможны и webmoney/яндекс. P.S. Не забывайте сразу указывать стоимость ваших услуг. Спасибо.
Разработать логотип
Нужен логотип в духе вложения.
Более подробное ТЗ имеется.
Цена 2000 руб. Разработка до 3-х вариантов (делаете первый достаточно внятный эскиз, если он не подходит, я объясняю почему и делаете второй, если и он не подходит - тогда третий. Детальная проработка и исходники только одного утверждённого варианта).
Рассматриваю только исполнителей с портфолио. Срок как всегда: чем быстрее, тем лучке. Пожалуйста, оставляйте в заявке срок исполнения и ссылку на примеры работ.
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