Разработать логотип

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Закрыт22 заявки249 просмотров

Нужен логотип в духе вложения.

Более подробное ТЗ имеется.

Цена 2000 руб. Разработка до 3-х вариантов (делаете первый достаточно внятный эскиз, если он не подходит, я объясняю почему и делаете второй, если и он не подходит - тогда третий. Детальная проработка и исходники только одного утверждённого варианта).

Рассматриваю только исполнителей с портфолио. Срок как всегда: чем быстрее, тем лучке. Пожалуйста, оставляйте в заявке срок исполнения и ссылку на примеры работ.

11 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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