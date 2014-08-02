Разработать логотип

Нужен логотип в духе вложения.

Более подробное ТЗ имеется.

Цена 2000 руб. Разработка до 3-х вариантов (делаете первый достаточно внятный эскиз, если он не подходит, я объясняю почему и делаете второй, если и он не подходит - тогда третий. Детальная проработка и исходники только одного утверждённого варианта).

Рассматриваю только исполнителей с портфолио. Срок как всегда: чем быстрее, тем лучке. Пожалуйста, оставляйте в заявке срок исполнения и ссылку на примеры работ.