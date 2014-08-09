Разработка логотипа

Сразу обратила внимание на оригинальные, современные и качественные работы Сергея, по этому критерию и выбрала его в качестве исполнителя и не ошиблась. Сергей создал великолепный логотип и сдал очень много вариантов его исполнения, перед этим предоставил несколько достаточно интересных эскизов. Всем рекомендую как профессионального и ответственного исполнителя, лично я теперь буду обращаться только к нему.