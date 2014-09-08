Сделать рекламный каталог кондит. продукции

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен32 заявки297 просмотров

По нашему фото сделать аппетитный презентабельный каталог кондитерской продукции, пирожных чизкейк. придумать индивидуальный дизайн каталога, логотипа и визиток.

11 лет назад
Loranda
42 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$100
5 дней
Хороший специалист, интересное исполнение заказа. Недорого, быстро. Спасибо большое Евгении!
Спасибо Наталья за интересный проект! Мои рекомендации! Всегда на связи, приятна в общении, оплата мгновенная! С удовольствием продолжу с Вами работу еще!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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