Электронная открытка. Стандартный сфетофор (желательно рисованный, а не фотография) дополняем оранжевым сигналом с пояснением «для исключительных компаний». Сигнал должен быть больше и ярче остальных со стрелочкой вверх. Фон белый. использование лого ...
Сделать рекламный каталог кондит. продукции
По нашему фото сделать аппетитный презентабельный каталог кондитерской продукции, пирожных чизкейк. придумать индивидуальный дизайн каталога, логотипа и визиток.
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