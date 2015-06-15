Есть сайт на вордпрес www . sh so ngz . ru - все слитно, который вылетел и сейчас не показывается, к сайту есть бэкап - надо восстановить сайт - может быть подпорчен движок WP
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Создать интернет магазин с функциями 1) Подбор товаров по каталогу 1а) образец каталога в приложении 1б) образец прайса для загрузки в приложении 2) Личным кабинетом покупателя - видимость заказов, изменение статуса заказа (заказан, в пути, получен), баланс счета 3) Возможностью формирования ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Надо создать рускоязычный сайт аналог songzac (точка) comСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Создать базу-данных-каталог для сайта тз по ссылке [url=https://yadi.sk/i/kgQ-p2jZ3EHHbX][u]yadi.sk/i/kgQ-p2jZ3EHHbX[/u][/url] – объем данных 0.5-1гб с возможностью расширения до 5-10 гб в течении 2лет, импорт данных из таблиц excel 8-10 таблицБазы данных1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Подправить форму обратной связи на сайте (joomla) а также разместить код счетчика на всех страницах сайта Адрес сайта [url=https://yadi.sk/i/ENpz1OgDuSvMY]yadi.sk/i/ENpz1OgDuSvMY[/url]Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть корявый магазин на joomla+VM, его надо доделать/переделать либо сменить CMR на новую и настроить/отладить все заново ТЗ с примерами [url=https://yadi.sk/i/H17Q0o5EuSv53]yadi.sk/i/H17Q0o5EuSv53[/url]Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Надо сверстать сайт на Joomla - а именно: кратко структура сайта - лендинг + информационные страниц (100 страниц текста со старого сайта) + каталог продукции (модуль joomla - имеется готовое решение) В пришепке - дизайн лендинга и ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт (адрес в прищепке) который надо продвигать в англоязычном google Тематика автозапчасти Только белые методыПоисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $150
Надо разработать лендинг и главной страницы сайта (оптовая продажа автозапчастей) Описание в приложенном кратком ТЗДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть каталог его надо раскидать в таблицу вида (в прищепке - заполнил первую строку как образец) и фото сохранить в папке под номером из столбца АРедактирование и Корректура36 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт на drupal (адрес в прищепке) его надо перенести и добавить каталог продукции на joomla+ virtuemart - всего 10 групп товаров - материал для каталога листы excel и картинки тоже надо будет туда подгрузитьСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $150
Есть pdf файл в нем 400 листов таблиц с данными и картинок всего около 500, надо данные из таблиц перенести в эксель, а картинки отдельно в папку - то есть подготовить данные для загрузки на ...Наполнение сайтов49 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт висит на seopult более 2х лет - был оптимизирован из 150 ключевых слов 50 были в топ 10, 2 месяца назад заменили главную страницу на посадочную - старались сделать все аккуратно, но результат таков ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Имеется база данных в mysql (около 5гб) ее надо привязать к сайту на joomla+virtuemart и настроить их совместную работу Что требуется кратко 1) привязать базу кроссов и фото (из базы данных) к товарам в virtuemart 2) ...Базы данных4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Для сайта hk-center(точка)com на opencart – надо подправить шаблон при добавлении английского языка он немного «окосел», также подправить модуль FilterPro, подправить таблицу вывода товара внизу – убрать и добавить некоторые колонки, подправить вид выдачи ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть полностью чистый выделенный сервер - его надо подготовить к использованию (под хостинг сайта) - установить ОС (дистрибутив есть) организовать raid, mysql, php - и так далее - в конечном итоге чтобы у разработчика ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $200
На общем диске были повреждены файлы MS Office - принт-скрин с Norton прилагаю Все файлы получили вместо стандартных расширений - расширения XLSX.qhtwhzl и doc.qhtwhzl примеры самих файлов прилагаю в архиве - они открываются через excel но внутри ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт9 лет назад
Надо перенести сайт на opencart на другой хостинг и настроить, чтобы все там работалоСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется PHP программист для поддержки и развития сайта сам сайт разрабатывался на CodeIgniter в целом проект следовал типичным практикам разработки на MVC фреймверках, то есть больших трудностей с кодом возникнуть не должно Что надо знать: • знание ...Веб-программирование41 заявкаЗакрыт9 лет назад
Для сайта (тематика автозапчасти и аксессуары ) нужен на постоянной основе - редактор сайта Что нужно будет делать 1) Добавлять новую продукцию на сайт - подгонять прайсы поставщиков под существующий шаблон и загружать на сайт - аналогично ...Системное администрирование117 заявокЗакрыт9 лет назад