pauto1

Дмитрий pauto1

 
46 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
18
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Korvin
Сергей 
48 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
8 баллов
2 года назад
Макрос для Excel
+
Справился с заданием на отлично
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smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
4 года назад
Восстановить сайт на WP
Предоставил необходимые доступы. Своевременно оплатил, рекомендую.
Профессионально справился с заданием, рекомендую
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rtsasuk
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$600
10 баллов
5 лет назад
Интернет магазин
Дмитрий четко описал что хочет, оплату вовремя сделал! Всем рекомендую!!!
все отлично выполненно точно по ТЗ и в срок, рекомендую
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alae_del
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
114 отзывов(-1)
$255
7 баллов
5 лет назад
Создать сайт по примеру
Работа прошла нормально, все оплачено - кроме обещанного бонуса, хотя с моей стороны условия были выполнены.
Рекомендую
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ne0z
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
42 отзыва(-4)
$4
10 баллов
7 лет назад
Подправить форму обратной связи на сайте (joomla)
все замечательно, хороший заказчик
Спасибо за работу, все было выполнено качественно и в срок, рекомендую
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