Отрисовать табличку для автомобилистов

Необходимо отрисовать табличку которая будет размещена автовладельцем под стекло автомобиля в случае если он был вынужден неудобно припарковать свой транспорт.

Дизайн таблички в активных тонах. Динамика, мощь. При взгляде на табличку должен чувствоваться восторг, ощущение обладания превосходным продуктом. Упаковка (дизайн) должна себя продать сразу.

Табличка размером L-350 мм, H-120 мм.

На лицевой части таблички должно быть указано:

1. Бренд компании (прикрепил файл к заданию)

2. Поля для написания номера своего телефона формата + 7 9ХХ ХХХ ХХ ХХ (квадратики)

3. Текст "Я рядом, позвоните пожалуйста, буду через 5 минут"

(размещен логично и понятно на пространстве лицевой стороны)

4. На обратной стороне разместить логотип, фотографию (или сделать коллаж из фотографий из альбома http://vk.com/album-43330382_196362415 или эти фотографии http://vk.com/photo-43330382_331262961, http://vk.com/photo-43330382_331261882 для коллажа взять разные фотографии)

Текст (размещен логично и понятно на пространстве обратной стороны) и карта (прикрепил к заданию)

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г.Санкт-Петербург, Южная дорога д.4. корп. 1

Яхт клуб Крестовский. Тел. +7 (812) 426-11-06; +7 (911) 286-56-46

Жду от Вас сроков исполнения (нужно сегодня к вечеру), стоимости.