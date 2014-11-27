Собственно сабж.требуется разработать маркетинг кит для флористической компании.портфолио приветствуется
Отрисовать табличку для автомобилистов
Необходимо отрисовать табличку которая будет размещена автовладельцем под стекло автомобиля в случае если он был вынужден неудобно припарковать свой транспорт.
Дизайн таблички в активных тонах. Динамика, мощь. При взгляде на табличку должен чувствоваться восторг, ощущение обладания превосходным продуктом. Упаковка (дизайн) должна себя продать сразу.
Табличка размером L-350 мм, H-120 мм.
На лицевой части таблички должно быть указано:
1. Бренд компании (прикрепил файл к заданию)
2. Поля для написания номера своего телефона формата + 7 9ХХ ХХХ ХХ ХХ (квадратики)
3. Текст "Я рядом, позвоните пожалуйста, буду через 5 минут"
(размещен логично и понятно на пространстве лицевой стороны)
4. На обратной стороне разместить логотип, фотографию (или сделать коллаж из фотографий из альбома http://vk.com/album-43330382_196362415 или эти фотографии http://vk.com/photo-43330382_331262961, http://vk.com/photo-43330382_331261882 для коллажа взять разные фотографии)
Текст (размещен логично и понятно на пространстве обратной стороны) и карта (прикрепил к заданию)
"FLYJETS.RU - гипермаркет экстрима. Прокат, аренда, продажа оборудования для активного отдыха и экстремального спорта, выездные корпоративные мероприятия, водное шоу. У нас вы можете купить подарочные сертификаты, абонемент, отметить праздник на нашей станции, есть lounge зона."
Адрес:
Флайборд станция управления полетами №1. Школа флайборда, прокат.
С мая по октябрь, с 10.30-21.00. Обязательно предварительная запись.
г.Санкт-Петербург, Южная дорога д.4. корп. 1
Яхт клуб Крестовский. Тел. +7 (812) 426-11-06; +7 (911) 286-56-46
Жду от Вас сроков исполнения (нужно сегодня к вечеру), стоимости.
Выбранный исполнитель
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