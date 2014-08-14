Разработка макета квартального календаря 2015г

Необходимо разработать макет квартального календаря на 2015 г.

Календарь для компании ООО "Монтажстальконструкция" (www.monsteelcon.ru)

Необходимо название компании, ее логотип и контактные данные. Все остальное по желанию. Тематика календаря может быть любой: события, юбилеи, годовщины, занимательные даты.

Предлагаю два варианта (на ваш выбор - что на ваш взгляд будет смотреться более удачно):

1) С печатными календарными блоками

2) С готовыми календарными блоками

Оплата: 30/70