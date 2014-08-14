Необходимо разработать макет квартального календаря на 2015 г. Календарь для компании ООО "Монтажстальконструкция" (www.monsteelcon.ru) Необходимо название компании, ее логотип и контактные данные. Все остальное по желанию. Тематика календаря может быть любой: ...
Макет коробки для сим.
Добрый день!
Нужен макет коробки для сим карты.
Интересный современный дизайн!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Создать два плаката-постера формата А2. Прилагается четкое ТЗ и все материалы. Нужно только добавить ваш креатив. Постеры посвящены музыкальным инструментам, так что поле для творчества есть. Все подробности в ТЗ приложенном к проекту. ...Дизайн продукции6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо отрисовать табличку которая будет размещена автовладельцем под стекло автомобиля в случае если он был вынужден неудобно припарковать свой транспорт. Дизайн таблички в активных тонах. Динамика, мощь. При взгляде на табличку должен ...Завершен11 лет назад
Собственно сабж.требуется разработать маркетинг кит для флористической компании.портфолио приветствуетсяДизайн продукции11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Сделать Групповую таблицу и сетку плей офф по турниру футбол задание в приложение бюджет до 150 рублей в приложение т3 !Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Дизайн лого для компании которая занимается написание отзывов. Идея лого есть,нужно его только оформить правильно. Смысл такой: отзывОК , вместо последней буквы "о" должен быть смайлик, или что ...Завершен11 лет назад
Надо нарисовать/создать - 2 рекламных Флайера - А4 - 2 линии сгиба 1) тема - автомобильные запчасти и компоненты 2) тема - логистика - морская и авто перевозкаЗавершен11 лет назад
- $130
Нужно нарисовать в формате, в котором можно это потом отправить в типографию, карты для игры "Мафия". О самой игре можно почитать здесь - http://www.printplay.ru/kartochnaya-igra-mafiya-karty/. Нужен дизайн: 1) Рубашка карты ...Дизайн продукции3 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $5
Нужно нарисовать круглую стрелочку в иллюстратореДизайн продукции18 заявокЗакрыт11 лет назад