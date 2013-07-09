Дизайн каталога для АТП

$166
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен18 заявок257 просмотров

Дизайн каталога для АТП - автотранспортного предприятия ( такси, прокат автомобилей, услуги эвакуатора, станция технического обслуживания)

Каталог-презентация услуг компании. Идея дизайна - можно взять за основу сайт ( _autoliga.info), но не обязательно.

Количество страниц для каждого направления - выбор тоже за вами, за исключением обязательных страниц. ( назовем их акцентами в рамках каждого направления)

Формат - А5 ( сложение А4 по большей стороне)

Информацию черпать с сайта, задавать вопросы, брать фотографии в контакте, по одному направлению есть

фотосессия.

Профессиональных фотографий нет, поэтому придется постараться.

Тексты нужны, но тренд для информационного наполнения дадим мы.

Каталог делается из серии "надолго", поэтому отдадим только исполнителю с опытом и портфолио.

Бюджет 5000р. за качественно доделанную работу до конца.

12 лет назад
autoliga
Артур 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$166
5 дней
Работа была приостановлена. Но эскизы были выше всяких похвал.
Артур - хороший в общении заказчик! Несмотря на то, что работа приостановилась - остались приятные впечатления от работы! Буду рада продолжить работу по другим проектам!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад

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