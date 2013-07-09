Дизайн каталога для АТП - автотранспортного предприятия ( такси, прокат автомобилей, услуги эвакуатора, станция технического обслуживания)

Каталог-презентация услуг компании. Идея дизайна - можно взять за основу сайт ( _autoliga.info), но не обязательно.

Количество страниц для каждого направления - выбор тоже за вами, за исключением обязательных страниц. ( назовем их акцентами в рамках каждого направления)

Формат - А5 ( сложение А4 по большей стороне)

Информацию черпать с сайта, задавать вопросы, брать фотографии в контакте, по одному направлению есть

фотосессия.

Профессиональных фотографий нет, поэтому придется постараться.

Тексты нужны, но тренд для информационного наполнения дадим мы.

Каталог делается из серии "надолго", поэтому отдадим только исполнителю с опытом и портфолио.

Бюджет 5000р. за качественно доделанную работу до конца.