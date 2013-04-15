Фирменный стиль

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен6 заявок154 просмотра

Заказ на изготовление

1: дизайна обложки 2 стороны и внутреннюю страницу Причем обложки должны быть в четырех разных цветах( соответственно уровням) Не много текста(сайт, адрес, слоган) гравный упор на логотип и слоган (Вчи Англійську Легко).

Думаю сделать матовую поверхность, приятную на ощупь. В итоге папка должно получиться сочной, яркой, чтобы хотелось ее купить, открыть и в то же время серьезной, внушающей доверие.

2. Сертификат об окончании программы. Он должен быть в первую очередь серьезным и конечно содержать фирменные атрибуты/элементы дизайна.

12 лет назад
Mashkin
56 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
12 лет назад
$50
2 дня
Все сделано в лучшем виде и в срок, даже раньше. Самое главное качество, на мой взгляд, умение понимать потребность клиента с первого раза. Рекомендую.
Алексей заказчик, с которым легко и приятно работать. Четкая и грамотная постановка задачи, оперативные поправки в процессе работы. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
12 лет назад
ТОП-5
Фирменный стиль

  • Похожие заказы

  • Портфолио для трех логотипов

    Необходимо сделать что-то вроде портфолио для трех логотипов на различных носителях - конверты, девочки-модели, пакеты, папки, бланк компании, кепка, визитка, ручка, ежедневник и флеш-карта. Логотипы в кореле. Портфолио не нужно делать ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн визитки

    Требуется разработать дизайн визитки для сервиса по размещению объявлений. http://razmestim.by/ Характеристики визитки печати: формат 50х90 миллиметров, красочность 4+4 (печать двухсторонняя полноцветная), бумага мелованная 350 г/м2, одностороннее покрытие гянцевым ламинатом 1 сторона: ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн визитки

    Разработать дизайн визиток для математического ресурса. Основной мотив - "математика-это весело" Хотелось бы нескучный дизайн, так как проект образовательно-развлекательный. На всякий случай прилагаю шрифт, который используется на сайте

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Визитка для визажиста

    Нужен креативный дизайнер с бурной фантазией)) Нужно сломать границы и сделать что-то фееричное и запоминающееся. Визитка - должна всем видом показывать что визажист креативный человек, готовый к работе. Жду ваших ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Ребрендинг (логотип, фирменный стиль, сайт)

    Требуется создание фирменного стиля и дизайн сайта. Под ключ. Наша компания занимается строительством домов и бань из профилированного бруса www.szdk.ru 1.Фирменный стиль: а) логотип б) визитки в) фирменный ...

    HTMLJoomla
    Фирменный стиль12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    Необходимо разработать фирменный стиль для IT-компании. Обязательные элементы: Логотип компании Фирменный бланк (для письменных, факсимильных и электронных сообщений) Визитные карточки (личные + карточка предприятия) Конверты ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн торговых точек

    Нужен дизайн 2 торговых точек, а именно палатка и остров в магазине, а также разработка фирменной одежды продавцов на этих точках (футболка или поло, толстовка, фартук и бейсболка или козырёк).

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад