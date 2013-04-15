Фирменный стиль

Заказ на изготовление

1: дизайна обложки 2 стороны и внутреннюю страницу Причем обложки должны быть в четырех разных цветах( соответственно уровням) Не много текста(сайт, адрес, слоган) гравный упор на логотип и слоган (Вчи Англійську Легко).

Думаю сделать матовую поверхность, приятную на ощупь. В итоге папка должно получиться сочной, яркой, чтобы хотелось ее купить, открыть и в то же время серьезной, внушающей доверие.

2. Сертификат об окончании программы. Он должен быть в первую очередь серьезным и конечно содержать фирменные атрибуты/элементы дизайна.