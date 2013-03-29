Необходимо разработать фирменный стиль для IT-компании. Обязательные элементы: Логотип компании Фирменный бланк (для письменных, факсимильных и электронных сообщений) Визитные карточки (личные + карточка предприятия) Конверты ...
Ребрендинг (логотип, фирменный стиль, сайт)
Требуется создание фирменного стиля и дизайн сайта. Под ключ. Наша компания занимается строительством домов и бань из профилированного бруса www.szdk.ru
1.Фирменный стиль:
а) логотип
б) визитки
в) фирменный бланк
2. Дизайн сайта
Мы хотим сайт в стиле минимализма в светлых (либо белых тонах). Все зависит от фирменного стиля.
Верстка страниц:
а) главная страница (основная суть страницы, что до посетителей сайта мы должны донести, чем мы занимаемся (строительство домов и бань из профилированного бруса, строительство каркасных домов, производство и продажа пиломатериалов,, фундаменты) Так же на главной странице должна быть новостная лента, специальные предложения или что-нибудь в этом роде.
б) страница с каталогом проектов (дома из бруса, бани из бруса, каркасные дома)
г) страница с самим проектом. Все проекты (видео проекта и сама 3д модель) будут рисоваться нами в том же стиле как и на старом сайте. Необходимо учесть, что на странице должен будет располагаться калькулятор стоимости/комплектации, как это сделано на странице http://www.szdk.ru/дома-из-бруса/дом-из-бруса-5х4.html
Так же надо акцентировать возможность строительства в кредит.
д) страница с контактами компании (номера телефонов наших офисов должны быть на всех страницах сайта)
е) страница с продажей пиломатериалов
Сайт должен быть резиновый по ширине. Современный, удобный, продуманный.
Сайт будет создаваться на CMS Joomla 3.0
Стоимость? Сроки? Условия?
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