Ребрендинг (логотип, фирменный стиль, сайт)

Требуется создание фирменного стиля и дизайн сайта. Под ключ. Наша компания занимается строительством домов и бань из профилированного бруса www.szdk.ru

1.Фирменный стиль:

а) логотип

б) визитки

в) фирменный бланк

2. Дизайн сайта

Мы хотим сайт в стиле минимализма в светлых (либо белых тонах). Все зависит от фирменного стиля.

Верстка страниц:

а) главная страница (основная суть страницы, что до посетителей сайта мы должны донести, чем мы занимаемся (строительство домов и бань из профилированного бруса, строительство каркасных домов, производство и продажа пиломатериалов,, фундаменты) Так же на главной странице должна быть новостная лента, специальные предложения или что-нибудь в этом роде.

б) страница с каталогом проектов (дома из бруса, бани из бруса, каркасные дома)

г) страница с самим проектом. Все проекты (видео проекта и сама 3д модель) будут рисоваться нами в том же стиле как и на старом сайте. Необходимо учесть, что на странице должен будет располагаться калькулятор стоимости/комплектации, как это сделано на странице http://www.szdk.ru/дома-из-бруса/дом-из-бруса-5х4.html

Так же надо акцентировать возможность строительства в кредит.

д) страница с контактами компании (номера телефонов наших офисов должны быть на всех страницах сайта)

е) страница с продажей пиломатериалов

Сайт должен быть резиновый по ширине. Современный, удобный, продуманный.

Сайт будет создаваться на CMS Joomla 3.0

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