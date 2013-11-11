Необходима корректировка фирменных бланков, у компании заработал новый отдел необходима корретировка по смене почты, веб сайта, логотипа.
Дизайн торговых точек
Нужен дизайн 2 торговых точек, а именно палатка и остров в магазине, а также разработка фирменной одежды продавцов на этих точках (футболка или поло, толстовка, фартук и бейсболка или козырёк).
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