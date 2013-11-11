Дизайн торговых точек

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен6 заявок172 просмотра

Нужен дизайн 2 торговых точек, а именно палатка и остров в магазине, а также разработка фирменной одежды продавцов на этих точках (футболка или поло, толстовка, фартук и бейсболка или козырёк).

12 лет назад
porochkin
Дмитрий 
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

pig_pen
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$250
4 дня
Спасибо
Спасибо за приятное сотрудничество

Заявки фрилансеров

pig_pen
41 год
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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