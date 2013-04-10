Опыт работы в области дизайна и архитектуры с 2005 года.
Услуги:
* Архитектурное проектирование
* Дизайн интерьеров
* Визуализация любых зданий и интерьеров
* Дизайн проект архитектурной подсветки
* Чертежи
Професиональные навыки:
* 3ds max
* V-ray
* Archicad
* Photoshop
* SketchUp
* Flash.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Фриланс - основная занятость.Не совмещаю с офисной работой.
Я рада работать с Вами!
Контакты:
Skype:natasha.barishpolets
e-mail: [email protected]
PayPal :
Webmoney:
R130942738232
Z131271085719
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