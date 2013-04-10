pig_pen

Наталья Антонова pig_pen

 
40 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Архитектор

Опыт работы в области дизайна и архитектуры с 2005 года.

Услуги:

* Архитектурное проектирование

* Дизайн интерьеров

* Визуализация любых зданий и интерьеров

* Дизайн проект архитектурной подсветки

* Чертежи

Професиональные навыки:

* 3ds max

* V-ray

* Archicad

* Photoshop

* SketchUp

* Flash.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Фриланс - основная занятость.Не совмещаю с офисной работой.

Я рада работать с Вами!

Контакты:

Skype:natasha.barishpolets

e-mail: [email protected]

PayPal :

[email protected]

Webmoney:

R130942738232

Z131271085719

Moneybookers:

[email protected]

Flash3ds MaxArchiCADSketchUpV-RayPhotoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
yahmos
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
8 баллов
9 лет назад
Нарисовать повторяющийся фон для сайта
нормально
Дмитрий, Спасибо за сотрудничество, за четкое тз и быструю оплату.
Ответный отзыв
evshi
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Нужно создать подложку для магазина посуды
Все отлично. Качество и скорость работы на высоте. Рекомендую!
Евгений,спасибо за интересный проект. С Вами легко и приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
porochkin
Дмитрий 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Дизайн торговых точек
Спасибо
Спасибо за приятное сотрудничество
Ответный отзыв
seniorbart
Алексей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать обложку для электронной книги
Все в порядке. Наталья выполнила работу в соответствии с ТЗ и дополнительно написала инструкцию, как мне далее самостоятельно можно поменять текстовые элементы на картинке. Спасибо за работу.
Алексей подходит к проекту профессионально:четкое ТЗ, проверка, быстрая оплата. Рекомендую его к сотрудничеству!
Ответный отзыв
makylatyra
Максим 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Создать схему проезда
Работа выполнена, учтены все пожелания.
Заказчик предоставил хорошее ТЗ, была заминка с оплатой но данный вопрос решился.
Ответный отзыв